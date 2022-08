ЕС осудил ведение Россией военной деятельности в зоне вокруг Запорожской АЭС

Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности на территории вокруг Запорожской АЭС.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и ​​очередной пример игнорирования РФ международных норм", - подчеркнул он.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.