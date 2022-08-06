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ЕС осудил ведение Россией военной деятельности в зоне вокруг Запорожской АЭС

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 15:02
ЕС осудил ведение Россией военной деятельности в зоне вокруг Запорожской АЭС
скриншот

Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности на территории вокруг Запорожской АЭС.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и ​​очередной пример игнорирования РФ международных норм", - подчеркнул он.

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Боррель также призвал предоставить доступ на ЗАЭС представителям Международного агентства по атомной энергии.

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Напомним, 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи. Позже российские войска ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Днем 6 августа "Энергоатом" заявил, что в результате российских обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и есть риск утечки радиации.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с обстрелом требует, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.

Темы: ЕСЗАЭСРосcияУкраина
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