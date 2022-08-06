Оккупанты обстреляли Николаевщину – есть погибшая и раненые
Суббота, 6 августа 2022, 15:59
Днем 6 августа российские войска обстреляли пгт Березнеговатое, в результате чего один человек погиб и 5 получили ранения.
Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram
Прямая речь Замазеевой: "Артиллерией обстреляно пгт Березнеговатое. В результате – 5 человек ранены. К сожалению, есть погибшая".
Детали: По словам главы облсовета, от рук оккупантов погибла пенсионерка, которая всю жизнь проработала медсестрой.
Замазеева отметила, что россияне стреляют почти по всей линии столкновения, вдоль границ Николаевской и Херсонской областей.
Предыстория:
- Ночью 6 августа враг нанес ракетные удары по городу Николаев, в результате чего 2 человека получили ранения. Также повреждены жилые здания.
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