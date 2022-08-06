Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зерновой караван Украины: первое судно достигло берегов Турции

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 16:21
фото с сайта "Укринформ"

Первое из трех судов с зерном, отправившимся 5 августа из украинских портов Украины, достигло берегов Турции и находится в районе входа в Босфор.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на CNN Türk

Детали: Утром 5 августа из украинских портов вышли три судна. Первое из них Navistar в полдень субботы достигло черноморского берега Турции в районе Босфора.

Судно Navistar, идущее под флагом Панамы, направляется в Ирландию с 33 тысячами тонн кукурузы на борту.

При этом отмечается, что другие два судна достигнут берегов Стамбула через несколько часов.

Один из них - сухогруз Rojen под флагом Мальты, который перевозит 13 тысяч тонн зерна и направляется в Англию. Третье судно – Polarnet под флагом Турции с 12 тысячами тонн кукурузы на борту направляется в турецкий порт Карасу.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: зерноТурциявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании

ВСУ достигли сильных результатов в уничтожении баз оккупантов – Зеленский

Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул

фотоСБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение

Все новости...
зерно
Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул
В порт "Черноморск" в субботу впервые с февраля прибудет судно под загрузку
Из портов Одесщины вышел первый караван с украинским зерном
Последние новости
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и четыре системы С-300
01:30
Косово арестовало на границе российскую журналистку — ее подозревают в работе на разведку РФ
00:40
"Зерновой коридор": На следующей неделе заработает порт Южный
23:50
фотоСенатора из Чехии, ездившего в оккупированный Крым, могут лишить мандата
23:40
Уже 1060 населенных пунктов освобождены от оккупантов – президент
23:33
видеоВзрывная красота: холоднояровцы показали уничтожение вражеского танка Джавелином
23:10
Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании
23:04
фотоВ Британии собирают средства на игральные карты со взрывчаткой, которые будут переданы Украине
22:52
ВСУ достигли сильных результатов в уничтожении баз оккупантов – Зеленский
22:49
Враг продолжает обстреливать Сумщину: около 200 "прилетов" за день
Все новости...