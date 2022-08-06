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Зерновой караван Украины: первое судно достигло берегов Турции

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 16:21
Зерновой караван Украины: первое судно достигло берегов Турции
фото с сайта "Укринформ"

Первое из трех судов с зерном, отправившимся 5 августа из украинских портов Украины, достигло берегов Турции и находится в районе входа в Босфор.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на CNN Türk

Детали: Утром 5 августа из украинских портов вышли три судна. Первое из них Navistar в полдень субботы достигло черноморского берега Турции в районе Босфора.

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Судно Navistar, идущее под флагом Панамы, направляется в Ирландию с 33 тысячами тонн кукурузы на борту.

При этом отмечается, что другие два судна достигнут берегов Стамбула через несколько часов.

Один из них - сухогруз Rojen под флагом Мальты, который перевозит 13 тысяч тонн зерна и направляется в Англию. Третье судно – Polarnet под флагом Турции с 12 тысячами тонн кукурузы на борту направляется в турецкий порт Карасу.

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Темы: зерноТурциявойна
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