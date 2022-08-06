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Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом

"Европейская правда"Суббота, 6 августа 2022, 17:15
встреча с Папой Римским. фото из Твиттера Юраша

Папа Римский Франциск в субботу принял украинского посла в Ватикане Андрея Юраша, с которым, по словам последнего, обсуждал возможную поездку в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я очень близок к Украине и хочу выразить эту близость путем своего визита в Украину" – важны слова Папы Франциска, высказанные во время сегодняшней встречи со Святым Отцом. Украина много лет, особенно с начала войны ждала Папу и будет рада встретить его перед его поездкой в Казахстан", – написал Юраш в Twitter.

В свою очередь, официальное сообщение Ватикана о встрече Франциска с украинским послом не содержит упоминаний о теме их разговора.

В интервью агентству Reuters в прошлом месяце Франциск сказал, что хотел бы посетить Киев по возвращении из Канады 30 июля, но также хотел бы уехать в Москву, желательно перед визитом в Киев, чтобы содействовать миру.

Папа Римский примет участие в съезде религиозных лидеров в столице Казахстана Нур-Султани 13-15 сентября, где, по его словам, надеется встретиться с патриархом Кириллом.

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Темы: Папа РимскийвойнаУкраина
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