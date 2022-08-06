Комментарии некоторых "экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху - Минобороны

Представительница Минобороны Украины Анна Маляр в очередной раз призвала так называемых "военных экспертов" к взвешенности в подаче информации о ситуации на фронте.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ в момент активной фазы войны уже пора заносить в список 11-м грехом.

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Уважаемый журналист и не менее уважаемый бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага.

И при этом приводят конкретные примеры реальных заявлений.

К примеру, если представленная информация, что планируется удар ВСУ по такому-то объекту - и называют реальный объект, то их экспертное мнение удара следует ожидать где-то на другом объекте. И эта информация по их мнению направлена на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте.

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Собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление) - по их мнению, является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана.

Это пример прямого вреда работе Вооруженных сил Украины".

Детали: По словам Маляр, это подрывает доверие к заявлениям военно-политического руководства страны. По ее мнению, подрыв такого доверия во время войны ослабляет процесс консолидации общества ради победы.