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На Каховской дамбе россияне прикрываются гражданским транспортом

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 19:15
На Каховской дамбе россияне прикрываются гражданским транспортом

В Херсонской области движение своей техники через дамбу Каховской ГЭС оккупанты прикрывают от обстрелов ВСУ гражданским транспортом местных жителей.

Источник: первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона 6 августа

Детали: Соболевского спросили, как российские военные пополняют свои запасы после точечного разрушения логистического маршрута оккупантов – Антоновского моста.

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Прямая речь: "Они (оккупанты) используют понтонную переправу (через Днепр), но она там не дает результатов по сравнению с Антоновским мостом.

В первую очередь используется мост в Каховке на дамбе: там есть движение военной техники и грузовых автомобилей.

Но они миксуют свои военные колонны с местными, с гражданским транспортом и наши ВСУ не могут работать по таким целям, потому что, разумеется, там будет большое количество жертв среди местного населения".

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Почему это важно: В Херсонской области есть три переправы, объединяющие левый и правый берега Днепра. Это Антоновский автомобильный мост вблизи Херсона, Антоновский железнодорожный мост и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке.

Россияне чаще всего использовали для перебрасывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения.

Сейчас оккупанты вынуждены делать немалый крюк через Новую Каховку, чтобы перебрасывать силы на правый берег Днепра и пополнять свои склады.

ВСУ в это время продолжают уничтожать российские склады и освобождать населенные пункты в Херсонской области.

Темы: Херсонская областьвойна
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