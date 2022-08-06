Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Каховской дамбе россияне прикрываются гражданским транспортом

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 19:15

В Херсонской области движение своей техники через дамбу Каховской ГЭС оккупанты прикрывают от обстрелов ВСУ гражданским транспортом местных жителей.

Источник: первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона 6 августа

Детали: Соболевского спросили, как российские военные пополняют свои запасы после точечного разрушения логистического маршрута оккупантов – Антоновского моста.

Прямая речь: "Они (оккупанты) используют понтонную переправу (через Днепр), но она там не дает результатов по сравнению с Антоновским мостом.

В первую очередь используется мост в Каховке на дамбе: там есть движение военной техники и грузовых автомобилей.

Но они миксуют свои военные колонны с местными, с гражданским транспортом и наши ВСУ не могут работать по таким целям, потому что, разумеется, там будет большое количество жертв среди местного населения".

Почему это важно: В Херсонской области есть три переправы, объединяющие левый и правый берега Днепра. Это Антоновский автомобильный мост вблизи Херсона, Антоновский железнодорожный мост и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне чаще всего использовали для перебрасывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения.

Сейчас оккупанты вынуждены делать немалый крюк через Новую Каховку, чтобы перебрасывать силы на правый берег Днепра и пополнять свои склады.

ВСУ в это время продолжают уничтожать российские склады и освобождать населенные пункты в Херсонской области.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Косово арестовало на границе российскую журналистку — ее подозревают в работе на разведку РФ

Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании

ВСУ достигли сильных результатов в уничтожении баз оккупантов – Зеленский

Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул

Все новости...
Херсонская область
Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты
РосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера
Херсонщина: оккупанты готовятся к "референдуму" – пенсионерам дают подачки, а детей зовут в Крым
Последние новости
05:11
Россияне ударили ракетами по Харькову
04:48
Израиль ликвидировал еще одного главаря "Исламского джихада" в секторе Газа
04:00
The Times: Amnesty International стала рупором путинской пропаганды и должна уйти со сцены
03:18
Тайвань заявил, что Китай провел репетицию нападения на остров
02:21
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и четыре системы С-300
01:30
Косово арестовало на границе российскую журналистку — ее подозревают в работе на разведку РФ
00:40
"Зерновой коридор": На следующей неделе заработает порт Южный
23:50
фотоСенатора из Чехии, ездившего в оккупированный Крым, могут лишить мандата
23:40
Уже 1060 населенных пунктов освобождены от оккупантов – президент
23:33
видеоВзрывная красота: холоднояровцы показали уничтожение вражеского танка Джавелином
Все новости...