Посол Польши: если бы Украина получила HIMARS раньше, она не отступила бы из Мариуполя

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, что более быстрая поставка Киеву дальнобойных систем залпового огня HIMARS могла бы упредить оккупацию Мариуполя российскими силами.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Цихоцкий озвучил в интервью Polska Times.

"Отлично известно, что если бы HIMARS добрались до Украины раньше, то, может, не дошло бы до трагедии Мариуполя. Украинцы просто стояли в 100 километрах от города, их отделяла равнина, не было возможности продвигать линию фронта, и они были вынуждены бездейственно наблюдать за трагедией своих собратьев", – сказал посол.

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Цихоцкий добавил, что если бы у Украины в то время была HIMARS, то она не пустила бы россиян в Мариуполь.

"Поэтому мы должны спросить себя, собираемся ли мы наблюдать, как Украина истекает кровью и, наконец, побеждает, а потом будет десятилетиями восстанавливать себя, что также приведет к длительному состоянию нестабильности на наших границах, не сплачиваться ли сейчас, чтобы приложить еще больше усилий ускорить эту победу и, как следствие, сократить период восстановления и восстановления стабильности", - сказал польский посол.

По словам Цихоцкого, в победе Украины в войне над Россией "нет никаких сомнений".

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"Если не произойдет непонятного поворота, который приведет к тому, что Запад перестанет поддерживать Украину военно-экономически и накажет Россию санкциями – мне трудно даже придумать причину для этого, – Украина защитится. Это только вопрос времени, а еще масштабов жертв и разрушений", – добавил он.

Напомним, в мае защитники "Азовстали" в Мариуполе объявили о прекращении сопротивления по приказу командования. Они вышли к оккупантам, которые теперь считают их пленными. По утверждению украинской стороны, это часть операции по освобождению защитников.

В конце июля Россия устроила взрыв в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, куда накануне перевезла пленных "азовцев".