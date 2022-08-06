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Враг продолжает обстреливать Сумщину: около 200 "прилетов" за день

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 22:49

В течение дня 6 августа войска России обстреливали общины Сумщины из артиллерии, минометов и гранатометов - зафиксировано около 200 "прилетов".

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Сегодня за день россияне обстреливали территории Эсманской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской. Зафиксировано около 200 прилетов".

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Детали: В Глуховской общине около 11 часов был обстрел из гранатометов - 10 прилетов и из стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

Эсманская община: в 10.40 был артобстрел территории – 15 прилетов.

Между населенными пунктами Белопольской и Буринской общин с 11.00 россияне били из артиллерии – 38 прилетов.

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Шалыгинская община: после 11.00 был артобстрел (40 прилетов), в 12.33 обстрел продолжился (вероятно САУ) – 40 прилетов.

Николаевская община: дважды в сутки россияне обстреливали населенные пункты общины: после 19.00 – минометный обстрел (7 прилетов), в 19.45 – артобстрел (предварительно – САУ – 20 прилетов).

По данным главы ОВА, к счастью, во всех случаях обошлось без жертв.

Информация о разрушениях - выясняется.

Темы: Сумская областьвойна
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