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"Зерновой коридор": На следующей неделе заработает порт Южный

Анастасия КалатурВоскресенье, 7 августа 2022, 00:40
ФОТО: GETTY

На следующей неделе в рамках "зерновой инициативы" заработает порт Южный.

Источник: замминистра инфраструктуры Мустафа Найем

Дословно: "На следующей неделе планируем присоединить к "зерновой инициативе" и порт Южный. Работающий коридор из трех портов – Одесса, Черноморск и Южный – позволит нам в течение месяца выйти на 3 млн тонн экспорта украинской агропродукции".

Детали: На сегодняшний день из двух портов всего вышло четыре судна - один из порта Одесса и три из порта Черноморск.

Отмечается, что сегодня впервые после 24 февраля в Украину зашло судно под погрузку зерна - балкер FULMAR S под флагом Барбадоса завтра зайдет к причалу Черноморска под погрузку кукурузой.

Напомним: 1 августа из Одессы отправилось первое судно в рамках Стамбульских договоренностей о "зерновом коридоре", а через два дня представители России, Украины, Турции и ООН, входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле, завершили его инспекцию.

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Темы: зерноРосcиявойнаэкспорт
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