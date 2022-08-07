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ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и четыре системы С-300

Анастасия КалатурВоскресенье, 7 августа 2022, 02:21
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили четыре российские зенитно-ракетных системы С-300 и зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Уничтожены также 122-мм гаубица, вражеский беспилотник-разведчик, бронированная и автомобильная техника. Уничтожен еще один полевой склад боеприпасов. 72 оккупанта ликвидированы.

ВСУ нанесли 9 ударов по трем опорным пунктам, четырем скоплениям врага, вооружения и техники, по одному складу боеприпасов и радиолокационной станции. Наши войска выполнили более 200 огневых задач, в том числе по силам ПВО противника.

Как отмечается, окончательные потери врага – доразведываются.

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Темы: войнаРосcия
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