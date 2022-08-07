Тайвань заявил, что Китай провел репетицию нападения на остров

Китайские самолеты и военные корабли провели репетицию нападения на Тайвань.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Детали: Несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайванском проливе. 14 из 20 китайских самолетов пересекли срединную линию — неофициальный разделяющий две стороны буфер — во время того, что тайваньские военные назвали имитацией нападения на остров. Также действовали 14 китайских военных кораблей.

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Тайвань поднял в воздух реактивные самолеты.

Напомним:

Пекин начал на этой неделе крупномасштабные военные учения в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай немедленно осудил визит Пелоси и пообещал принять ответные меры, заявив, что визит наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.