Тайвань заявил, что Китай провел репетицию нападения на остров

Китайские самолеты и военные корабли провели репетицию нападения на Тайвань.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Детали: Несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайванском проливе. 14 из 20 китайских самолетов пересекли срединную линию — неофициальный разделяющий две стороны буфер — во время того, что тайваньские военные назвали имитацией нападения на остров. Также действовали 14 китайских военных кораблей.

Тайвань поднял в воздух реактивные самолеты.

Напомним: