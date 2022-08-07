ISW: Россия использует АЭС, чтобы сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой

РФ использует АЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Также россияне пытаются подорвать волю Запада к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению и использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике.

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Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW:

Россияне провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к востоку и югу от Бахмута.

Российские войска провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонные рубежи к северу, западу и югу от Донецка.

Россияне не вели наступательные операции на юге Украины и продолжали оборонные меры.

Деятельность украинских партизан и гражданское сопротивление разочаровывают оккупантов.

Напомним: Как ранее писал Институт исследования войны, россияне неоднократно использовали артиллерийские системы, намеренно размещенные на территории Запорожской АЭС, для обстрела целей за Днепром, в том числе Никополя.

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