Сводка Генштаба: Россия разворачивает дополнительные войска в Беларуси

Россияне разворачивают дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории Республики Беларусь вооруженные силы Российской Федерации разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны".

Детали: На Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. С вертолетов нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Пришиба.

На Славянском направлении враг произвел огненное поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное, Норцовка и Залиман. Враг задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы. Вел наступательные бои в районе Богородичного и Долины, успеха не имел.

На Краматорском направлении были обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудар возле Спирного. Враг пытался наступать в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

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На Бахмутском направлении противник провел обстрелы неподалеку от Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского. Нанес авиаудары вблизи Зайцева и Бахмута. Враг вел штурм на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад, но они продолжают наступление на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиаударов возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки. Противник вел наступление в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времевка, Орехов, Железнодорожное, Степное . Вражеская авиация действовала неподалеку от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции. Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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