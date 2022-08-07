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Украина нуждается в более современном оружии: у Зеленского просят Шольца содействовать

"Европейская правда"Воскресенье, 7 августа 2022, 11:08
Украина нуждается в более современном оружии: у Зеленского просят Шольца содействовать
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

По его словам, Украина нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады врага.

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Кроме того, Подоляк отметил важность увеличения количества беспилотных летательных аппаратов.

"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - сказал Подоляк в интервью, перевод которого предоставила пресс-служба ОП.

Подоляк отметил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться в глубь тех территорий, которые контролировал враг.

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Он подчеркнул, что одной из причин прекращения переговоров с РФ стали зверства, которые оккупанты совершили в Буче. По его словам, Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина должна приложить усилия, чтобы вернуть как можно больше оккупированных территорий, особенно в южной части страны.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – убежден советник руководителя Офиса президента.

На днях Олаф Шольц заверил, что его страна продолжит оказывать военную поддержку Украине.

1 августа министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину немецких реактивных систем залпового огня MARS-II.

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Темы: войнаоружиеГермания
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