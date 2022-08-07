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Оккупанты активно готовятся к псевдореферендуму: составляют реестр помещений - Гайдай

Валентина РоманенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 11:58
Сергей Гайдай

Российские захватчики быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму на оккупированных территориях: уже определились с местами проведения и активно агитируют.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "На фейковый рефендум людей привлекают продуктами, водой, стройматериалами, а также обещаниями хорошей жизни с экрана передвижного телевизора, который целый день промывает мозги населению в оккупированных городах.

Своего рода – это шантаж. "Мы вам поможем удовлетворить первичные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет – умирайте, и без вас результат нарисуем".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты уже составляют реестр помещений, где проведут выборы без выбора.

К тому же, в каждом населенном пункте уже появились лживые пропагандистские газеты-вестники.

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Темы: оккупациявойнаЛуганская область
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