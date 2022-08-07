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Чехия в субботу впервые с начала войны не выдала ни одной визы украинским беженцам

"Европейская правда"Воскресенье, 7 августа 2022, 13:40

В субботу Чехия не выдала ни одной визы временной защиты украинским беженцам – это произошло впервые с начала российского вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом пишет Czech Radio, сообщает "Европейская правда".

В пятницу визы получили 803 беженца, что примерно на 20 человек больше, чем было неделю назад.

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Количество виз, выданных украинцам в выходные дни, уже было относительно низким в последние недели и достигало лишь десятков.

Чехия выдала украинцам более 400 тысяч разрешений на пребывание на территории страны, свидетельствуют данные министерства внутренних дел.

Владельцы временных виз могут находиться в Чешской Республике до года, они получают доступ к системам государственного медицинского страхования, образования и рынка труда.

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По данным о приеме в школы, сейчас в стране проживает менее 300 тысяч граждан Украины, некоторые из них возвращаются на родину или едут в другие страны.

В конце июля пражская мэрия закрыла палаточный городок для украинских беженцев в районе Малешицы из-за сокращения количества украинцев, которым нужна временная крыша над головой.

Ранее в июне администрация Праги закрыла центр в районе Высочаны, принимавший украинских беженцев.

Темы: Чехиябеженцывизы
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