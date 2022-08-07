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Ситуация в Бахмуте ухудшается, обстрелов все больше – заместитель мэра

Воскресенье, 7 августа 2022, 17:47

В Бахмуте из-за постоянных обстрелов российской армии ситуация ухудшается, но пока остается контролируемой.

Источник: заместитель городского главы Бахмута Александр Марченко в комментарии для "Суспільне"

Прямая речь: "Ситуация ухудшается. Обстрелов все больше и больше. За минувшие сутки погибли три гражданских человека. Сгорели четыре дома. Утром снова обстрелы. 

Водоснабжение есть. Но из-за обстрелов ремонтные бригады каждый день устраняют порывы сети".

Детали: Марченко добавил, что в части города отсутствует электроснабжение. Ремонтные бригады из-за постоянных обстрелов не могут выехать на место повреждений.

По словам заместителя мэра, обстрелами было уничтожено предприятие, которое вывозит мусор на мусоросвалку. Сейчас уже подготовлен транспорт на замену, поскольку через неделю все мусорные баки по городу полностью заполнились.

Прямая речь: "В целом гуманитарной катастрофы нет. Но по магазинам ценники достаточно высокие. Рынок, больницы и аптеки работают. Гуманитарную помощь выдаем".

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Предыстория:

  • Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. На территориях боевых действий вероятнее всего не будет отопления, газа и электричества.
  • Министерство по вопросам реинтеграции дало рекомендации по выезду из Донецкой области, хотя и предусмотрело возможность отказа от эвакуации.
  • За первые 7 дней обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области вывезли более 2 тысяч человек.
  • Эвакуированным с Донетчины ежемесячно будет поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.

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Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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