Почти 30 серебряников: в МВД рассказали, сколько получают предатели за помощь врагу

С начала полномасштабной войны правоохранители разоблачили в Украине около 100 диверсионно-разведывательных групп и задержали более 1600 человек, предположительно причастных к диверсионной деятельности.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Детали: Енин отметил, что иногда украинские граждане передают информацию врагу за суммы до 10 тысяч гривен.

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Прямая речь: "Вступают в сотрудничество с россиянами наши граждане за каких-то там 5-10 тысяч гривен. За эти деньги они предоставляют им информацию о расположении военных объектов, блокпостах, информируют о местах прилета ракет.

Государственная измена за 300 долларов – это почти за 30 серебряников. И перспектива провести ближайшие 15 лет в тесной камере.

Больше деталей: В то же время Енин отметил, что деятельность полиции и СБУ по разоблачению таких лиц достаточно эффективна.