МИД Грузии в годовщину войны с РФ заявил о расширении Россией контроля в оккупации

МИД Грузии в 14-ю годовщину российско-грузинской войны призвал Россию "прекратить незаконные действия", выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.

Заявление МИД цитирует агентство "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"В 14-ю годовщину оккупации Россия по-прежнему не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза, и расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах", - говорится в заявлении МИД Грузии.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что своими действиями Россия "наносит удар по безопасности, правам человека и пытается изолировать людей, проживающих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества".

МИД Грузии призывает Москву изменить незаконное решение о признании оккупированных территорий.

Ведомство отмечает, что в течение 14 лет российские силы продолжают возведение ограждений на линии оккупации, в регионе незаконно арестовывают и похищают людей.

Грубое нарушение основных прав человека, этническая дискриминация и нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии продолжают оставаться тяжелым гуманитарным бременем незаконной оккупации России", - говорится в заявлении.

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МИД отмечает, что на протяжении всех этих лет Россия препятствует доступу международных правозащитных организаций и вхождению Миссии наблюдения ЕС в Абхазию и Цхинвальский регион.

МИД Украины со своей стороны заявил о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и требует деоккупации частей территорий страны.

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