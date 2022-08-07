Оккупанты пытались наступать на Херсонщине, но их заставили отойти – сводка Генштаба

Российские войска в воскресенье предприняли несколько неудачных попыток наступления, в том числе возле Благодатного в Херсонской области, на некоторых направлениях продолжаются бои.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Большое Артаково и Таврическое.

Реклама:

Вел наступательные бои возле Благодатного, успеха не имел, отошел".

Детали: На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья.

Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. "Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад", - сообщили в Генштабе.

ВИДЕО ДНЯ

Вблизи Богородичного и Долины вражеская разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Сиверск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудар неподалеку от Спирного.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Противник задействовал авиацию возле Бахмута, Соледара и Зайцево.

Силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны украинских войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении захватчики производили обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.

На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары возле Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг провел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти