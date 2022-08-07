Демонтаж "Родины-матери" в Киеве Ткаченко назвал абсурдом
Министр культуры Александр Ткаченко считает призывы к демонтажу монумента "Родина-мать" в Киеве "абсурдом".
Источник: Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, "Радио Свобода"
Прямая речь: "Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, которая является огромной аттракцией для многих туристов, – мне кажется абсурдом в это время.
У нас есть, на что тратить деньги. У нас нет средств в бюджете, потому что они пошли на оборону и на поддержку социальной сферы, (у нас недостроены) музеи Голодомора, нам нужно построить музей Героев небесной сотни, нужно работать со многими объектами – более 450 объектов, которые получили повреждения или разрушены во время войны".
Детали: По словам министра, работы с гербом СССР на щите монумента могут начаться примерно через "полгода или чуть больше".
"Думаю, что после утверждения плана действий, который нам подал Музей Второй мировой войны – (он) предусматривает техническое обследование, привлечение специалистов для проектной документации – должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", – добавил Ткаченко.
Справка: Монумент "Родина-мать" расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он считается самой высокой скульптурой в Европе. На щите монумента установлен герб СССР со звездой, серпом и молотом.
Предыстория:
- В июле в приложении "Дія" провели опрос о судьбе герба СССР на щите монумента "Родина-мать". В нем приняло участие около 780 тысяч украинцев. 85% их них проголосовали за замену герба СССР на трезубец.
- В то же время раздаются также призывы к сносу этого монумента.