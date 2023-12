Эстония: Россия должна немедленно передать все украинские объекты атомной энергетики Украине

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в связи с обстрелами Запорожской АЭС заявил, что Россия должна немедленно передать Украине все украинские объекты атомной энергетики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Russia must immediately stop nuclear terrorism in #Zaporizhzhia & hand over all nuclear power facilities in #Ukraine to 🇺🇦. #StopRussianAggression #StandWithUkraine https://t.co/3Q5SO2NBnX

