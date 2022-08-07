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Эстония: Россия должна немедленно передать все украинские объекты атомной энергетики Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 7 августа 2022, 19:14
Урмас Рейнсалу, фото AFP via Getty Images

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в связи с обстрелами Запорожской АЭС заявил, что Россия должна немедленно передать Украине все украинские объекты атомной энергетики.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия должна немедленно остановить ядерный терроризм в Запорожье и передать Украине все объекты атомной энергетики в Украине", - написал министр в своем Twitter.

Молдова в воскресенье выразила обеспокоенность потенциальным повреждением Запорожской атомной электростанции в результате обстрелов и призвала предоставить доступ экспертам из МАГАТЭ.

В воскресенье президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ из-за обстрелов ЗАЭС.

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6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

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Темы: ЭстонияРосcияЗАЭС
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