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В Киеве раздавались выстрелы: пьяный рецидивист прорывался через блокпост

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 19:39
В Киеве раздавались выстрелы: пьяный рецидивист прорывался через блокпост
иллюстративное фото с Facebook Нацгвардии

В Киеве в ночь на воскресенье нацгвардейцы со стрельбой задержали преступника-рецидивиста, пытавшегося прорваться через блокпост.

Источник: Национальная гвардия

Дословно: "Около полуночи, во время несения службы на одном из блокпостов города Киева, военнослужащие Национальной гвардии Украины заметили автомобиль, который на большой скорости пытался проехать через блокпост.

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По требованию военнослужащих водитель не остановился, совершил наезд на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.

После двух предупреждающих выстрелов, гвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя, что заставило его остановиться, после чего мужчина покинул транспорт и стал убегать с места происшествия".

Детали: Гвардейцы нашли и задержали правонарушителя – им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины. Вероятно, он угнал транспортное средство и пытался скрыться на улицах ночного Киева, также мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

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Задержанный был передан следственно-оперативной группе Нацполиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Темы: КиевНацгвардия
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