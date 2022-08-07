В Киеве раздавались выстрелы: пьяный рецидивист прорывался через блокпост

В Киеве в ночь на воскресенье нацгвардейцы со стрельбой задержали преступника-рецидивиста, пытавшегося прорваться через блокпост.

Источник: Национальная гвардия

Дословно: "Около полуночи, во время несения службы на одном из блокпостов города Киева, военнослужащие Национальной гвардии Украины заметили автомобиль, который на большой скорости пытался проехать через блокпост.

По требованию военнослужащих водитель не остановился, совершил наезд на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.

После двух предупреждающих выстрелов, гвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя, что заставило его остановиться, после чего мужчина покинул транспорт и стал убегать с места происшествия".

Детали: Гвардейцы нашли и задержали правонарушителя – им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины. Вероятно, он угнал транспортное средство и пытался скрыться на улицах ночного Киева, также мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

Задержанный был передан следственно-оперативной группе Нацполиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.