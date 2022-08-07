Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 22:00
alerts.in.ua

В воскресенье вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

 

Детали: По состоянию на 20:14 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

По состоянию на 22:00 в большинстве регионов воздушная тревога отменена.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоНочью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых - мэр

В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам

Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров

фотоЗвезда Голливуда Честейн посетила Киев и встретилась с Зеленским

В Киеве раздавались выстрелы: пьяный рецидивист прорывался через блокпост

В порт "Черноморск" зашло первое с момента вторжения РФ судно – готовое к загрузке

Все новости...
война
Им "прорубили окно в Россию". История супругов из Северодонецка, спасавшихся от войны
В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам
Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту
Последние новости
07:58
видеоВ Харьковской области отправили в ад российских спецназовцев - Нацгвардия
07:48
Днепропетровщина: Россияне били из "Градов" и направили ракеты X-59
07:20
Сводка Генштаба: Россия удерживает войска в Брянской и Курской областях, наращивает ПВО
07:11
видеоНочью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых - мэр
06:39
Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС
05:38
ISW: Оккупанты могут ввести "голосование на дому" на псевдореферендуме для сбора разведданных
05:00
Иран отрицает, что Россия будет использовать его спутник в военных целях
04:21
Китай завершил свои военные учения у Тайваня
03:15
Херсонщина: Россияне пытаются купить голоса для псевдореферендума
02:31
ОК "Юг": У россиян минус один танк и два десятка военных
Все новости...