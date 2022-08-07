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Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 22:00
Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу
alerts.in.ua

В воскресенье вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

 

Детали: По состоянию на 20:14 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.

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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

По состоянию на 22:00 в большинстве регионов воздушная тревога отменена.

Темы: война
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