Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Воскресенье, 7 августа 2022, 22:00
В воскресенье вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 20:14 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.
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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.
По состоянию на 22:00 в большинстве регионов воздушная тревога отменена.