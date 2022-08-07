Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу

В воскресенье вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 20:14 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

По состоянию на 22:00 в большинстве регионов воздушная тревога отменена.