Сумщина: россияне обстреливали 5 общин, есть повреждения, произошел пожар

В Сумской области в воскресенье россияне обстреливали Белопольскую, Буринскую, Эсманьскую, Новослободскую и Середино-Будскую общину, в последней обстрел продолжается.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram по состоянию на 22 часа

последствия обстрела Сумщины 7 августа, все фото из Telegram Живицкого

Детали: После 13 часов начались обстрелы окрестностей села Павловка, Белопольской общины. Минометный огонь, 10 прилетов.

Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению.

После 17 часов был артобстрел окрестностей села Пески, Буринской общины, 13 прилетов.

С 18 часов было 16 прилетов из артиллерии, все – по окраине Уланово, Эсманьской общины.

По окраине села Мануховка Новослободской общины россияне открыли артиллерийский огонь, 13 прилетов. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

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После 20 часов начался обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. Произошел пожар, обстрел продолжается.