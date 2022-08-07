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Сумщина: россияне обстреливали 5 общин, есть повреждения, произошел пожар

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 августа 2022, 22:25
Сумщина: россияне обстреливали 5 общин, есть повреждения, произошел пожар
последствия обстрела Сумщины 7 августа, фото из Telegram Живицкого

В Сумской области в воскресенье россияне обстреливали Белопольскую, Буринскую, Эсманьскую, Новослободскую и Середино-Будскую общину, в последней обстрел продолжается.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram по состоянию на 22 часа

последствия обстрела Сумщины 7 августа, все фото из Telegram Живицкого
последствия обстрела Сумщины 7 августа, все фото из Telegram Живицкого

Детали: После 13 часов начались обстрелы окрестностей села Павловка, Белопольской общины. Минометный огонь, 10 прилетов.

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Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению.

После 17 часов был артобстрел окрестностей села Пески, Буринской общины, 13 прилетов.

 

С 18 часов было 16 прилетов из артиллерии, все – по окраине Уланово, Эсманьской общины.

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По окраине села Мануховка Новослободской общины россияне открыли артиллерийский огонь, 13 прилетов. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

После 20 часов начался обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. Произошел пожар, обстрел продолжается.

Темы: Сумская областьвойна
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