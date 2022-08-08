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Израиль и "Исламский джихад" объявили о перемирии

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 01:21
ФОТО: GETTY

Израиль и палестинская группировка "Исламский джихад" объявили о перемирии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявления "Исламского джихада" и Израиля, Times of Israel, Al Arabiya

Детали: В "Исламском джихаде" заявили, что достигнутое при посредничестве Каира соглашение о прекращении огня "содержит обязательство Египта работать над освобождением двух (палестинских) узников (Бассама) ас-Саади и (Халиля) Ававды" из израильского заключения.

Бассам аль-Саади является высокопоставленной фигурой "Исламского джихада". После его ареста на территории Западного берега реки Иордан началось обострение палестино-израильского конфликта. Тогда группировка объявила, что не оставит арест своего лидера без ответа.

Times of Israel в то же время пишет, что после объявления перемирия в 23:30 в израильских городах продолжали звучать ракетные сирены, и, по предварительным данным, снаряды были перехвачены системой ПВО "Железный купол" над Сдеротом и Митахихимом.

Предыстория:

  • 5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, "целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа".
  • Израиль нанес удары по десяткам целей во всем Секторе.
  • "Исламский джихад" заявил, что израильская бомбардировка была "объявлением войны", и в ответ выпустил более 100 ракет по Израилю.
  • Последнее крупное столкновение между Израилем и палестинцами было в мае 2021 года, когда за 11 дней погибли по меньшей мере 250 человек в Газе и 13 в Израиле.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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