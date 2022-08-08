Израиль и "Исламский джихад" объявили о перемирии

Израиль и палестинская группировка "Исламский джихад" объявили о перемирии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявления "Исламского джихада" и Израиля, Times of Israel, Al Arabiya

Детали: В "Исламском джихаде" заявили, что достигнутое при посредничестве Каира соглашение о прекращении огня "содержит обязательство Египта работать над освобождением двух (палестинских) узников (Бассама) ас-Саади и (Халиля) Ававды" из израильского заключения.

Реклама:

Бассам аль-Саади является высокопоставленной фигурой "Исламского джихада". После его ареста на территории Западного берега реки Иордан началось обострение палестино-израильского конфликта. Тогда группировка объявила, что не оставит арест своего лидера без ответа.

Times of Israel в то же время пишет, что после объявления перемирия в 23:30 в израильских городах продолжали звучать ракетные сирены, и, по предварительным данным, снаряды были перехвачены системой ПВО "Железный купол" над Сдеротом и Митахихимом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ