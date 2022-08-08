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Иран отрицает, что Россия будет использовать его спутник в военных целях

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 05:00
Иран отрицает, что Россия будет использовать его спутник в военных целях
ФОТО: irna.ir

Ни одна страна, в том числе РФ, не будет использовать снимки с иранского спутника "Хайям" в военных целях.

Источник: иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на Иранское космическое агентство

Дословно: "Сообщения, появившиеся в некоторых СМИ об использовании снимков этого спутника в военных целях других стран, не соответствуют действительности…

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Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией спутника, будут выполняться и отдаваться сразу после запуска иранскими специалистами, которые базируются на космических базах, принадлежащих Министерству связи и информационных технологий на территории Исламской Республики Иран".

Напомним:

  • Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника "Хайям" во исполнение соглашения с Ираном.
  • Спутник будет запущен российской ракетой-носителем "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане.
  • Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет оснащена камерой высокого разрешения. Это предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе.
  • Издание The Washington Post сообщило, что Россия несколько месяцев будет использовать "Хайям" для наблюдения за своими военными целями в Украине.

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Темы: РосcияИранкосмосвойна
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