Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран отрицает, что Россия будет использовать его спутник в военных целях

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 05:00
ФОТО: irna.ir

Ни одна страна, в том числе РФ, не будет использовать снимки с иранского спутника "Хайям" в военных целях.

Источник: иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на Иранское космическое агентство

Дословно: "Сообщения, появившиеся в некоторых СМИ об использовании снимков этого спутника в военных целях других стран, не соответствуют действительности…

Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией спутника, будут выполняться и отдаваться сразу после запуска иранскими специалистами, которые базируются на космических базах, принадлежащих Министерству связи и информационных технологий на территории Исламской Республики Иран".

Напомним:

  • Российское космическое агентство "Роскосмос" анонсировало на 9 августа запуск спутника "Хайям" во исполнение соглашения с Ираном.
  • Спутник будет запущен российской ракетой-носителем "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане.
  • Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет оснащена камерой высокого разрешения. Это предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе.
  • Издание The Washington Post сообщило, что Россия несколько месяцев будет использовать "Хайям" для наблюдения за своими военными целями в Украине.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияИранкосмосвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Киеве временно отменили плату за парковку автотранспорта

видеоСиловики предотвратили попытку ГРУ убить Резникова и Буданова

фото, видеоПопал из танка по многоэтажке: россиянину дали 10 лет тюрьмы

"Никого не расстреляли, задержали 5 человек": Ким рассказал о результатах закрытия Николаева

Для удара по Винницкой области 7 августа РФ использовала новейшее оружие - "Кинжалы"

РоссСМИ: В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине

Все новости...
Росcия
Днепропетровщина: Россияне били из "Градов" и направили ракеты X-59
Сводка Генштаба: Россия удерживает войска в Брянской и Курской областях, наращивает ПВО
Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС
Последние новости
17:05
В Украине определяется конфигурация Европы на следующие 50-100 лет – Подоляк
16:42
Переговоры с Россией возможны только после ее нескольких важных поражений – Подоляк
16:41
В Киеве временно отменили плату за парковку автотранспорта
16:41
видеоСиловики предотвратили попытку ГРУ убить Резникова и Буданова
16:35
фотоВо Львове устроили фотосессию для переселенцев со спасенными ими котами
16:28
WizzAir возобновит рейсы в Москву с октября
16:25
ВНИМАНИЕСбор на "Армию дронов". Обращение Михаила Ткача (укр)
16:21
Ахметов готовит второй иск против России на 450 миллионов грн
16:20
Россияне не разрешают детям с оккупированных территорий сдавать НМТ – Шкарлет
16:13
фотоВиртуальную "Донбасс Арену" продадут за благотворительные взносы для Украины
Все новости...