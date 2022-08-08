Иран отрицает, что Россия будет использовать его спутник в военных целях

Ни одна страна, в том числе РФ, не будет использовать снимки с иранского спутника "Хайям" в военных целях.

Источник: иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на Иранское космическое агентство

Дословно: "Сообщения, появившиеся в некоторых СМИ об использовании снимков этого спутника в военных целях других стран, не соответствуют действительности…

Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией спутника, будут выполняться и отдаваться сразу после запуска иранскими специалистами, которые базируются на космических базах, принадлежащих Министерству связи и информационных технологий на территории Исламской Республики Иран".

Напомним: