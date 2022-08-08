Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сводка Генштаба: Россия удерживает войска в Брянской и Курской областях, наращивает ПВО

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 07:20
ФОТО: GETTY

Россия продолжает содержать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения войск Западного военного округа.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы ПВО. На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа".

Детали: На Харьковском направлении враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Руськая Лозовая, Руськие и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка. Нанес авиаудары неподалеку от Гусаровки и Верхнего Салтова. Активно вел разведку БпЛА.

На Славянском направлении противник обстреливал районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Нанес авиаудары возле Залимана.

На Краматорском направлении были вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. Оккупанты нанесли авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки. Враг вел наступление в районе Верхнекаменского, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении враг стрелял в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева. Враг продолжает разведку, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Противник пытался вести штурм неподалеку от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки. Враг вел наступление в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Степное и Полтавка. Задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вел наступление в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины отбросили россиян назад.

На Южнобужском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг активно ведет разведку БПЛА. Стрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиаудары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

Есть угроза ракетных ударов с Черного моря.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ

В Киеве временно отменили плату за парковку автотранспорта

фото, видеоСиловики предотвратили попытку ГРУ убить Резникова и Буданова

фото, видеоПопал из танка по многоэтажке: россиянину дали 10 лет тюрьмы

"Никого не расстреляли, задержали 5 человек": Ким рассказал о результатах закрытия Николаева

Для удара по Винницкой области 7 августа РФ использовала новейшее оружие - "Кинжалы"

Все новости...
война
Украинские защитники сбили вражескую ракету "Калибр" над Одесщиной
Оккупанты перенесли дату открытия Антоновского моста после удара ВСУ
У Эрдогана есть рычаги, чтобы стимулировать Путина к выполнению соглашений - посол
Последние новости
19:20
В оружии, которое Россия использовала в Украине, нашли компоненты западного производства
19:15
фотоЕдинственной горилле в Украине, проживающей в киевском зоопарке, исполнилось 48 лет
19:04
Россия начинает раздавать свои водительские права на Запорожье и Херсонщине
19:03
ЕС ко второй годовщине протестов в Беларуси: Лукашенко лишен какой-либо легитимности
18:58
Наступление россиян в сторону Авдеевки и Песков провалилось, горячо в Харьковской области – Генштаб
18:47
Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ
18:41
Выборы в Италии: из коалиции левоцентристов вышла одна партия
18:27
На Западе начали говорить о санкциях против Турции из-за договоренностей с РФ – FT
18:22
ЗАЭС может перейти в режим блекаута в случае продолжения обстрелов россиянами
18:06
Заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree
Все новости...