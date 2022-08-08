Сводка Генштаба: Россия удерживает войска в Брянской и Курской областях, наращивает ПВО

Россия продолжает содержать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения войск Западного военного округа.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы ПВО. На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа".

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Детали: На Харьковском направлении враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Руськая Лозовая, Руськие и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка. Нанес авиаудары неподалеку от Гусаровки и Верхнего Салтова. Активно вел разведку БпЛА.

На Славянском направлении противник обстреливал районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Нанес авиаудары возле Залимана.

На Краматорском направлении были вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. Оккупанты нанесли авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки. Враг вел наступление в районе Верхнекаменского, понес потери и отошел.

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На Бахмутском направлении враг стрелял в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева. Враг продолжает разведку, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Противник пытался вести штурм неподалеку от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки. Враг вел наступление в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Степное и Полтавка. Задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вел наступление в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины отбросили россиян назад.

На Южнобужском направлении основные усилия противника продолжают сосредотачиваться на удержании позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг активно ведет разведку БПЛА. Стрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Нанес авиаудары в районах Ольгиного, Новогригоровки и Андреевки.

Есть угроза ракетных ударов с Черного моря.