Днепропетровщина: Россияне били из "Градов" и направили ракеты X-59

Россияне в ночь на 8 августа накрыли Днепропетровщину ракетами X-59 (высокоточная авиационная ракета "воздух-земля") и стреляли из "Градов", обошлось без пострадавших.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Россия била по Никопольскому и Криворожскому районам. В частности, Никопольский атаковала трижды. Под огонь попали четыре села в двух громадах. По Марганецкой громаде стреляли из "Градов" - 20 прилетов вражеских снарядов.

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По Красногригорьевской громаде враг попал двумя ракетами Х-59. В Каменском взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. Уничтожены 9 жилых домов.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду.