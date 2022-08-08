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В Сенате давят на администрацию Байдена для признания РФ спонсором терроризма

Понедельник, 8 августа 2022, 08:08
В Сенате давят на администрацию Байдена для признания РФ спонсором терроризма
ФОТО: GETTY IMAGES

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали администрацию Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, заявив, что они будут подталкивать Конгресс к принятию законопроекта об этом, независимо от того, будет ли у него поддержка Байдена.

Об этом они заявили в воскресенье в эфире телеканала CNN, сообщает "Европейская правда".

Сенаторы заявили, что Байден должен усилить давление на президента России Владимира Путина и продолжать помогать Украине в условиях продолжающегося вторжения.

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"Я надеюсь, что президент решит добровольно занять эту позицию, и он не исключил ее из обсуждения по поводу государства-спонсора терроризма", - сказал Блюменталь.

Грэм хочет, чтобы администрация Байдена взаимодействовала с Конгрессом для объявления России государством-спонсором терроризма, но, по его словам, Конгресс готов продвигать закон, требующий этого, несмотря ни на что.

Государственный департамент США несет ответственность за признание стран государствами-спонсорами терроризма.

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Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.

Сенат США в конце июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

После принятия в Сенате США необязательной резолюции о признании России государством-спонсором терроризма аналогичный законопроект в Палату представителей представила группа из пяти конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

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