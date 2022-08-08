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ВСУ обезвредили несколько вражеских ДРГ в Луганской области – Гайдай

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 08:30
последствия вражеских обстрелов Луганской области. фото из ТГ Гайдая

Каждый день россияне пытаются создать себе благоприятные условия для усиления наступления на Луганщине, но получают достойный отпор ВСУ.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По словам Гайдая, противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел.

Как и еще по четырем направлениям – каждая из этих попыток проломить оборону наших вооруженных сил была неудачной: россияне вынуждены были отступить со значительными потерями.

Вблизи четырех населенных пунктов ВСУ обнаружили и обезвредили разведывательные группы врага.

Прямая речь: "Только за прошедшую ночь они (оккупанты) ударили семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска.

Каждая из таких попыток – это еще несколько изуродованных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков.

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Всего в течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганщины и Донетчины".

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Темы: Луганская областьвойна
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