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Регионы: оккупанты готовят по деоккупированным селам Херсонщины, утром обстреляли Николаев

Роман ПетренкоПонедельник, 8 августа 2022, 08:57
Регионы: оккупанты готовят по деоккупированным селам Херсонщины, утром обстреляли Николаев
ФОТО: GETTY

Российские оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже деоккупированные села, а утром нанесли удар по окрестностям Николаева.

Источник: данные ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

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Винницкая: вчера вечером – прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Сумская: вчера россияне обстреляли 5 пограничных громад области. Вечером произошел обстрел из разных видов оружия Середино-Будской громады. Бурлил пожар. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Также были обстрелы Буринской и Эсманьской громад. Без пострадавших.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Никопольский атаковали трижды за ночь. По Марганецкому обществу ударили с "Градов". Прошло без пострадавших. В Красногригорьевскую громаду прилетели две ракеты, повреждены помещения, оборудование и транспорт аграрной компании. Изуродованы 9 частных домов. Люди не пострадали. Зеленодольское общество Криворожского района враг обстрелял из ствольной артиллерии. Без жертв и разрушений.

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Харьковщина: вчера вечером в результате обстрелов оккупантов произошел пожар административного здания в Киевском районе Харькова. Без пострадавших. Разрушение и тип снарядов устанавливаются. Одна из ракет ночью попала в пгт Печенеги Чугуевского района. В частном доме, потерпевшем разрушения после удара, погибла 72 летняя женщина. В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и сооружения мирных жителей.

В течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский, Чугуевский районы. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в результате обстрелов 4 человека получили ранения и были госпитализированы, в Черкасских Тишках один человек погиб.

Луганщина: за прошедшую ночь россияне ударили по нашим позициям семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза в штурм присоединялись танковые войска. Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел.

Как и еще по четырем направлениям – каждая из этих попыток проломить оборону наших вооруженных сил была неудачной: россияне вынуждены были отступить со значительными потерями. Вблизи четырех населенных пунктов обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага.

Донетчина: за сутки обстреляны Авдеевка, Славянск, Бахмут, Угледар, Селидово и другие населенные пункты Повреждены 23 частных жилых дома, 5 многоэтажек, 6 гаражей, склад и бокс АКХЗ.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация продолжается. В сутки по области 5 погибших, 17 раненых.

Николаевщина: сегодня утром враг обстрелял окрестности города Николаев, предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется. Сегодня утром — обстрелы за пределами сел Красная Долина, Поляна, Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатского общества, находящиеся на линии разграничения. Так, утром, ориентировочно в 4:25, обстрелы подверглись пгт Березнеговатое. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Херсон: ситуация в области остается напряженной. Оккупанты рассказывают о проведении референдума, активно работают российские и колоборантские телеканалы и газеты.

В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах, оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже деоккупированные села. Все больше поступает сообщений о заминированных объектах.

Темы: Херсонская областьНиколаевобстрелвойна
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