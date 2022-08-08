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Оккупанты ударили по Харькову, один человек погиб - ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 10:45
Оккупанты ударили по Харькову, один человек погиб - ОВА
Фото иллюстративное, ГСЧС в Харьковской области

Глава Харкьовской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты утром обстреляли Харьков, погиб один человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов Telegram,  мэр Харкова Игор Терехов в Telegram

Детали: "Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест".

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Как сообщил впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехова, под обстрелами погиб один гражданский человек.

Прямая речь Терехова: "Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствую родным".

Что предшествовало: По данным областной прокуратуры, с начала российской агрессии в Харьковской области погибло более 1000 гражданских.

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Темы: войнаХарьковская область
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