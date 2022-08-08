РФ продолжает терроризировать обстрелами украинское приграничье: пострадали 6 общин

Враг продолжает обстреливать с территории России приграничья Сумской и Черниговской областей: в воскресенье пострадали 6 территориальных общин.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: 7 августа под вражеским огнем оказались территории Белопольской, Эсманьской, Новослободской и Середино-Будской общин Сумщины и Семеновской и Городнянской общин Черниговщины.

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По Белопольской общине россияне выпустили десяток 120-мм мин. Огонь велся из российского населённого пункта Волфино. В результате обстрела были повреждены частные помещения и гражданская инфраструктура населенного пункта.

Эсманьскую и Новослободскую общины со стороны российских сел Бегоща и Теткино обстреляли самоходные артиллерийские установки захватчиков: 18 и 14 взрывов. В Новослободской общине от вражеских снарядов пострадало фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

По Середино-Будской общине враг вел огонь из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 7 взрывов. 8 мин калибра 120 мм захватчики выпустили со стороны российского населённого пункта Черноземный городок по территории Городнянской общины.

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Еще 8 вражеских боеприпасов разорвалось на территории Семеновской общины. Ствольная артиллерия россиян расстреливала украинское приграничье со стороны села Ломаковка.

В то же время, пограничники уверют: составляющие Сил обороны продолжают защищать Украину от российских захватчиков.