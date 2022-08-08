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Срывали посевную и искали массовку: на Херсонщине разоблачили чиновников-коллаборантов

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 13:11
Спецслужащий, прессслужба СБУ

СБУ разоблачило в Херсонской области коллаборантов, которые срывали посевную, помогали врагу обустраивать позиции и "создавали положительный имидж" оккупационных властей.

Источник: СБУ, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По информации следствия, директор Херсонского водоканала Виктор Скобликов распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг областного центра. Скобликов также принуждал собственных подчиненных участвовать в массовках для русского оккупационного режима.

 

В сотрудничестве с оккупантами подозревают Оксану Миняйло, которая заняла должность исполняющей обязанности главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи. В частности, она пообещала "усердно работать над созданием положительного имиджа оккупационных властей", а также предложила трудоустроить врачей из РФ и Крыма. Обоим чиновникам сообщили о подозрении в госизмене.

 

СБУ также вручила подозрение правоохранителю Егору Кузакову, получившему должность начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями. По информации следствия, он активно работал для срыва посевной кампании в Херсонской области, а также терроризировал фермерские хозяйства. Его будут судить за коллаборационную деятельность.

 

Дословно: "В разгар посевной он дерзко изымал у них семенной материал и минеральные удобрения. Обосновывал свои действия якобы несоблюдением фермерами условий хранения удобрений и зерна."

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Темы: ХерсонХерсонская областьколлаборационизмоккупация
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