Россияне угрожают "национализацией" предпринимателям оккупированной Харьковщины – ГУР

Украинская разведка сообщает, что россияне усиливают прессинг предпринимателей в оккупированных регионах Харьковщины, угрожая им "национализацией" и закрытием бизнеса.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5 000 российских рублей".

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Детали: В частности, в поселке Большой Бурлук оккупанты давят на местных предпринимателей, чтобы заставить их получить паспорта РФ и перерегистрироваться в соответствии с законодательством России. Кроме того, в Голой Пристани россияне также ужесточили прессинг местного населения на блокпостах.