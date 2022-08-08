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Россияне угрожают "национализацией" предпринимателям оккупированной Харьковщины – ГУР

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 15:11
Российские рубли, фото 5 канал

Украинская разведка сообщает, что россияне усиливают прессинг предпринимателей в оккупированных регионах Харьковщины, угрожая им "национализацией" и закрытием бизнеса.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также будет вводиться ежемесячный "налог" на каждый автомобиль предприятий в размере 5 000 российских рублей".

Детали: В частности, в поселке Большой Бурлук оккупанты давят на местных предпринимателей, чтобы заставить их получить паспорта РФ и перерегистрироваться в соответствии с законодательством России. Кроме того, в Голой Пристани россияне также ужесточили прессинг местного населения на блокпостах.

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Темы: Харьковская областьоккупациябизнесРосcия
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