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Виртуальную "Донбасс Арену" продадут за благотворительные взносы для Украины

Роман ПетренкоПонедельник, 8 августа 2022, 16:13
фото united24

Украинский футбольный клуб "Шахтер" стал партнером United24 – он будет поддерживать направление "Медицинская помощь".

Источник: пресс-релиз United24, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Первым проектом "Шахтера" и United24, который должен способствовать увеличению объема благотворительных пожертвований в поддержку Украины, станет программа "Вместе за Украину" (Pitch in for Ukraine). Ее идея состоит в том, чтобы продать за благотворительные взносы виртуальные поля известных украинских стадионов.

"Шахтер" выставил на благотворительную продажу цифровую копию поля "Донбасс Арена".

Человек из любого уголка мира, желающий поддержать Украину, может внести вклад и стать совладельцем стадиона в цифровом формате.

Бывший стадион "Шахтера" стал первым виртуальным полем кампании. Цифровая версия легендарной "Донбасс Арены" содержит 154 000 пикселей, которые фанаты могут выбирать в зависимости от одного из шести уровней пожертвований. К примеру, Бронзовый пиксель стоит 680 грн. Каждый такой пиксель – это отдельный фрагмент поля размером с футбольный мяч – 22 кв. см.

Средства от продажи пикселей будут направлены на программы помощи детям от фонда Shakhtar Social, Медицинскую помощь через UNITED24, гуманитарные проекты фондов Saving lives и KSE Foundation.

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Пиксели можно будет приобрести с 23 августа на сайте.

Кроме того, в матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 на игровой форме "Шахтера" будет нанесен логотип United24.

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Темы: Шахтервойнаблаготворительность
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