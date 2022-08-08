Виртуальную "Донбасс Арену" продадут за благотворительные взносы для Украины

Украинский футбольный клуб "Шахтер" стал партнером United24 – он будет поддерживать направление "Медицинская помощь".

Источник: пресс-релиз United24, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Первым проектом "Шахтера" и United24, который должен способствовать увеличению объема благотворительных пожертвований в поддержку Украины, станет программа "Вместе за Украину" (Pitch in for Ukraine). Ее идея состоит в том, чтобы продать за благотворительные взносы виртуальные поля известных украинских стадионов.

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"Шахтер" выставил на благотворительную продажу цифровую копию поля "Донбасс Арена".

Человек из любого уголка мира, желающий поддержать Украину, может внести вклад и стать совладельцем стадиона в цифровом формате.

Бывший стадион "Шахтера" стал первым виртуальным полем кампании. Цифровая версия легендарной "Донбасс Арены" содержит 154 000 пикселей, которые фанаты могут выбирать в зависимости от одного из шести уровней пожертвований. К примеру, Бронзовый пиксель стоит 680 грн. Каждый такой пиксель – это отдельный фрагмент поля размером с футбольный мяч – 22 кв. см.

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Средства от продажи пикселей будут направлены на программы помощи детям от фонда Shakhtar Social, Медицинскую помощь через UNITED24, гуманитарные проекты фондов Saving lives и KSE Foundation.

Пиксели можно будет приобрести с 23 августа на сайте.

Кроме того, в матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 на игровой форме "Шахтера" будет нанесен логотип United24.