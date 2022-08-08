Сбор на "Армию дронов". Обращение Михаила Ткача (укр)

Вітаю, друзі! Гарні новини.

По-перше, ми зібрали вже 2 624 000 тисячі гривень для "Армії дронів".

Залишається зібрати ще 2 376 000 гривень.

По-друге, команда "Армії дронів" вирішила, що на зібрані 5 000 000 будуть придбані три дрони українського виробництва "Скіф".

Дрон "Скіф"

"Скіф" — це дрон для аерофотозйомки (фото+відео). Максимальна тривалість польоту — до двох годин. Висота польоту — 1500 метрів. Швидкість — до 70 км на годину. Максимальна протяжність польоту — 130 кілометрів.

Раніше "Скіфи" обстежували поля аграріїв, а зараз допомагають ЗСУ знищувати окупантів.

Вартість одного дрона — 1 750 000 гривень.

"Армія дронів" — це важливий проєкт, започаткований Міністерством цифрової трансформації, Генеральним штабом Збройних сил України та Держслужбою спецзв'язку.

Мета цього проєкту — забезпечити дронами українських військових.

За ці п'ять місяців ви неодноразово збирали або брали участь у зборах на дрони. На "мавіки", "матраси", "аутели" та інші літальні апарати, які не лише дозволяють захищати нашу країну, а й зберегти життя наших захисників.

ЗСУ потрібно стільки дронів, щоби щоразу, як втрачається один, можна було відразу використовувати наступний.

Серед всіх, хто надішле на банку чи карту банки від ста гривень, я розіграю наступні лоти.

Картина легендарного українського карикатуриста Анатолія Василенка "Ріг достатку" (2016 рік).

"Ріг достатку"

Футболка нападника національної збірної Артема Довбика з того самого переможного матчу з Шотландією, в якому Артем забив гол. Футболка з автографами футболістів нашої збірної.

Футболка нападника національної збірної Артема Довбика

Підпис південноафриканського правозахисника, політика та юриста, президента Південно-Африканської республіки з 1994 по 1999 рік Нельсона Мандели.

Підписи легендарних американських журналістів, які розслідували події, які згодом отримали назву "Уотергейтський скандал", після якого президент США Ніксон пішов у відставку, Боба Вудворда та Карла Бернстайна.

І раритетні набори рюмок і фужерів, виготовлених на заводі "Азовсталь".

Переможців розіграшу обере алгоритм серед усіх учасників, які зроблять внесок розміром від 100 гривень.

Чим більший внесок, тим більше шансів на перемогу. Наприклад, якщо ви перерахуєте 1000 гривень, то ви десять разів опинитеся в системі в ході розіграшу.

Реквізити: 🔗Посилання для внесків: monobank.ua 💳Номер банківської картки: 5375 4112 0203 9363

Усі зібрані кошти будуть перераховані глобальній ініціативі UNITED24 для закупівлі дронів.

Неодмінно вказуйте свій контактний номер телефону в коментарі до внеску, якщо ви не є клієнтом Монобанку. Щоб ми змогли вам зателефонувати й передати картину, футболку та автографи.

Все буде Україна!