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Премьер Финляндии: Несправедливо, что россияне могут ездить в Европу как туристы

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 17:20

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

"Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую агрессивную войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это - неправильно", - сказала Марин.

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Она надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

По оценке главы консульской службы Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннера, после отмены коронавирусных ограничений пересечение границы россиянами с Финляндией увеличилось на 10–30 процентов по сравнению с весной и началом лета.

В МИД Финляндии заявили, что готовы вмешаться, если большинство россиян будут путешествовать в другие страны с финскими шенгенскими визами.

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Заявление гражданина России на получение новой финской визы может быть отклонено, если предыдущая виза, выданная Финляндией, использовалась только для транзита в другую страну.

Напомним, посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России, с единственным исключением.

Темы: РосcияЕСФинляндияЕвропа
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