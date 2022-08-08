Наступление россиян в сторону Авдеевки и Песков провалилось, горячо в Харьковской области – Генштаб

На Харьковском направлении россияне пытаются сдержать защитников Украины от продвижения вглубь захваченной территории, в Донецкой области оккупанты провалили попытку наступления в направлениях Авдеевки и Песков, а также штурм на Бахмут.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника 8 августа

Детали: Продолжаются 166 сутки противостояния Украины российскому вторжению.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенным изменениям не подверглась. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Суходол, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении подразделения врага применением танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются сдержать Силы обороны от продвижения вглубь временно захваченной противником территории.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщевая, Русские Тишки, Циркуны, Перемога, Слобожанское, Красное, Гусаровка и Асеевка.

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Оккупанты нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также задействовали БПЛА для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишков.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии вблизи Большой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского. Нанес авиационный удар возле Залимана.

Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного.

На Донецком направлении враг применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения пытается нанести максимальные потери украинским подразделениям и не допустить их переброски на другие направления.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск вблизи Бахмута, Зайцева, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Нанес авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы.

Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема защитники Украины отразили.

На Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Вражеская авиация действовала недалеко от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времевка, Гуляйполе, Малиновка и Новополь. Нанес авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки.

Враг пытался прорвать оборону ВСУ в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, успеха не имел, отошел.

Вел воздушную разведку районов городов Запорожье и Павлоград.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерий различных типов в районах населенных пунктах Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котлярово, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоукраинка.

Нанес авиационные удары неподалеку от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание уделяется воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника сосредотачивает основные усилия на поддержке действий сухопутной группировки войск и поражении объектов в глубине территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

8 августа около 10 утра зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили 4 крылатых ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных армией РФ из акватории Черного моря. Одна ракета уничтожена в Одесской области воинами воздушного командования "Юг", еще три сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".