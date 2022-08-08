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США призвали Россию прекратить военные действия у ядерных объектов в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 19:49

Представитель Белого дома Карин-Жан Пьер на брифинге в понедельник заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить все военные операции возле ядерных объектов в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Столкновения у атомной электростанции опасны. И мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на и возле украинских ядерных объектов и вернуть полный контроль над ними Украине", – заявила представитель Белого дома.

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Она добавила, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС. По ее словам, нет доказательств того, что обстрелы возле станции вызвали аномальный рост уровня радиации.

"Нам также известно о сообщениях о ненадлежащем отношении к персоналу (АЭС), и мы одобряем приверженность украинских властей и операторов ядерной безопасности в этих непростых условиях", - отметила Карин-Жан Пьер.

Напомним, 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды в день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета у промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи. Впоследствии россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

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Днем 6 августа "Энергоатом" заявил, что в результате российских обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и есть риск утечки радиации.

Молдова озабочена обстрелами ЗАЭС и предупреждает о последствиях, а в Эстонии заявили, что Россия должна немедленно передать все украинские объекты атомной энергетики Украине. Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности в зоне вокруг Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ.

Темы: СШАРосcияЗАЭСвойна
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