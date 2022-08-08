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США выделили Украине $1 млрд военной помощи

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 20:15

Министерство обороны США в понедельник объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новый пакет военной помощи Украины охватывает:

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  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 75000 снарядов для 155-мм артиллерии;
  • 20 120 мм минометных систем и 20 000 снарядов до 120 мм минометов;
  • боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
  • 50 БМП;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и оборудование для взрыва;
  • медицинские принадлежности, в частности аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

Всего при администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около 9,8 миллиарда долларов военной помощи.

"Чтобы удовлетворить постоянно меняющиеся потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства, приспособленные для изменений", – отмечается в сообщении Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за эту помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).

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Темы: СШАденьгивойна
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