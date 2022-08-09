Если позволить России травить Украину, в мире начнется "сезон охоты" - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Африку в понедельник заявил, что в случае, если мир даст России свободу действий в Украине, аналогичные кризисы возникнут и в остальном мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если мы позволим большой стране травить меньшую, просто ворваться в нее и забрать ее территорию, то начнется "сезон охоты" не только в Европе, но и во всем мире", – сказал Блинкен на брифинге.

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Он добавил, что США считают важным противодействие России, поскольку ее агрессия против Украины грозит основополагающим принципам международной системы.

Ранее госсекретарь США подверг критике Россию за ядерный шантаж, к которому Кремль прибегает во время полномасштабной войны против Украины.

В июне Блинкен заверил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а Россия проиграла уже в развязанной ею же войне.