Если позволить России травить Украину, в мире начнется "сезон охоты" - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Африку в понедельник заявил, что в случае, если мир даст России свободу действий в Украине, аналогичные кризисы возникнут и в остальном мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если мы позволим большой стране травить меньшую, просто ворваться в нее и забрать ее территорию, то начнется "сезон охоты" не только в Европе, но и во всем мире", – сказал Блинкен на брифинге.

Он добавил, что США считают важным противодействие России, поскольку ее агрессия против Украины грозит основополагающим принципам международной системы.

Ранее госсекретарь США подверг критике Россию за ядерный шантаж, к которому Кремль прибегает во время полномасштабной войны против Украины.

В июне Блинкен заверил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а Россия проиграла уже в развязанной ею же войне.