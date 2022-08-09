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Reuters: Суда с украинским зерном защищены буферной зоной

Вторник, 9 августа 2022, 02:05

Суда, которые экспортируют украинское зерно через Черное море, будут защищены 10-мильной (18,5 км) буферной зоной.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на документ  "Процедуры для торговых судов", с которым оно ознакомилось

Детали: В документе указано, что "стороны не будут совершать нападения на гражданские суда и портовые сооружения, задействованные в инициативе".

За исполнением соглашения наблюдает общий координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Согласно согласованным процедурам, СКЦ будет предоставлять информацию о запланированном движении судов морским гуманитарным коридором, которая будет передана военным России, Украины и Турции для предотвращения инцидентов. Когда судно будет двигаться по морскому гуманитарному коридору, оно будет защищено буферной зоной: ни одно военное судно, самолет или БПЛА не будут приближаться ближе, чем на 10 морских миль.

Отмечается, что судоходная и страховая индустрии хотели гарантий безопасного путешествия без угрозы морских мин или нападения на их корабли и экипажи. Обычно они предусмотрены стандартными операционными процедурами.

Источник в страховой отрасли сказал Reuters, что процедуры "читаются как набор обнадеживающих правил. Но все ли стороны будут придерживаться его?".

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