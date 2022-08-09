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ФБР провело обыск в резиденции Трампа, он заявляет о взломе сейфа

Вторник, 9 августа 2022, 04:35
ФОТО: GETTY

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР обыскало его резиденцию Мар-а-Лаго, Флорида, и даже сломало сейф.

Источник: заявление Трампа, источники NYT, The Guardian

Дословно: "Это темные времена для нашей нации, так как мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, Флорида, в настоящее время находящийся в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов… Этот необъявленный налет на мой дом не был ни необходимым, ни уместным".

Детали: Трамп назвал это "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы Трамп баллотировался в президенты в 2024 году.

По словам источников NYT, обыск связан с секретными документами, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго, покидая Белый дом. Трамп много месяцев задерживал возвращение 15 ящиков с материалами, о которых спрашивали чиновники Национального архива. В этих 15 ящиках, как пишет NYT, были материалы, подпадающие под действие Закона о президентских документах. Он требует, чтобы все документы и записи, касающиеся официальных дел, сдавались в архив. В ящиках находились документы, сувениры, подарки и письма. Кроме того, отмечается, что внутри была "секретная информация о национальной безопасности". Как пишет The Guardian, существует несколько законов, регулирующих конфиденциальную информацию, в том числе закон, согласно которому удаление таких записей и хранение их в неположенном месте считается преступлением, наказываемым лишением свободы на срок до пяти лет.

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NYT пишет, что ФБР для получения ордера на обыск нужно было бы убедить судью в наличии вероятной причины совершения преступления, а для проведения обыска в доме бывшего президента почти наверняка понадобилась бы подпись высших должностных лиц Бюро и Министерства юстиции.

На момент обыска  Трамп находился в районе Нью-Йорка.

Трамп известен в частности тем, что рвал официальные материалы, предназначавшиеся для президентских архивов. Один человек, знакомый с его повадками, сказал, что среди них были секретные материалы, которые Трамп порвал на кусочки.

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