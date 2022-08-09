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Байден обеспокоен китайской военной активностью у Тайваня

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 06:30
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден обеспокоен действиями Китая у Тайваня – в понедельник Пекин объявил новые военные учения у острова.

Источник: Reuters

Детали: Reuters пишет, что это первые публичные комментарии Байдена по этому вопросу после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Байден сказал, что его беспокоит не Тайвань, а действия Китая в регионе.

Прямая речь: "Я обеспокоен тем, что они так много двигаются… Но я не думаю, что они собираются сделать что-то большее, нежели есть сейчас".

Предыстория:

  • 2 августа Пекин начал крупномасштабные военные учения в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай немедленно осудил визит Пелоси и пообещал принять ответные меры, заявив, что визит наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе. Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.
  • Китай запустил 11 баллистических ракет в воду вокруг северо-восточного и юго-западного побережья Тайваня. Министерство обороны Тайваня заявило, что во время учений Китай фактически репетировал атаку на остров. Несколько китайских кораблей и самолетов выполняли миссии в Тайваньском проливе, причем некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения между островной страной и КНР.
  • Определенные Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.
  • Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

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Темы: БайденКитайТайвань
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