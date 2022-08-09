Байден обеспокоен китайской военной активностью у Тайваня

Президент США Джо Байден обеспокоен действиями Китая у Тайваня – в понедельник Пекин объявил новые военные учения у острова.

Источник: Reuters

Детали: Reuters пишет, что это первые публичные комментарии Байдена по этому вопросу после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Байден сказал, что его беспокоит не Тайвань, а действия Китая в регионе.

Прямая речь: "Я обеспокоен тем, что они так много двигаются… Но я не думаю, что они собираются сделать что-то большее, нежели есть сейчас".

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