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Родственники защитников "Азовстали" просят Зеленского помешать фейковому трибуналу над бойцами

Ирина БалачукВторник, 9 августа 2022, 07:32
Родственники защитников Азовстали просят Зеленского помешать фейковому трибуналу над бойцами
Оккупанты обыскивают украинских защитников, которые эвакуируются из завода "Азовсталь" в Мариуполе 17 мая. Фото Getty Images

Ассоциация семей защитников "Азовстали" просит президента Владимира Зеленского, Международный комитет Красного Креста и ООН вмешаться и помешать проведению фейкового трибунала над защитниками "Азовстали", который оккупанты готовят в Мариуполе.

Источник: Ассоциация семей защитников "Азовстали" в Telegram

Дословно родственники защитников: "Ассоциация семей защитников "Азовстали" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ко всем международным организациям, в частности, гарантам безопасности защитников "Азовстали" – Международному комитету Красного Креста и ООН, с просьбой вмешаться в этот театр абсурда, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка "Азов"".

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Детали: Родственники защитников подчеркнули, что военнослужащие Украины, выполнявшие определенные государством и законом обязанности на территории Украины, не могут быть осуждены другими государствами, тем более – никем не признанными псевдодержавами.

Также они напомнили, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями 1949 года.

Согласно этому документу, любые посягательства на человеческое достоинство военнопленных запрещены, как и их осуждение или применение наказания без предварительного решения законного суда.

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Предыстория:

  • 6 августа Мариупольский городской совет сообщил, что на сцене филармонии в городе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.
  • 8 августа в эфире канала "Россия 1" главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что так называемый "первый трибунал" над военными "Азова" пройдет в Мариуполе.
  • По его словам, "трибунал" планируется как международный, и уже якобы "ряд стран дали предварительное согласие на участие", однако, о каких именно странах идет речь прокремлевская марионетка не сообщил.

Темы: АзовМариупольоккупациясуд
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