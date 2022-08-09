Россияне ночью обстреляли Харьков – повреждена электроопора и трамвайные рельсы
Ночью 9 августа российские оккупанты снова обстреляли Харьков, в результате чего повреждена электроопора и трамвайные рельсы Индустриальном районе.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь Терехова: "Ночью Харьков опять был обстрелян. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, не менее 4-х.
На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных "прилетов". В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы".
Детали: Еще один "прилет", по словам мэра, был в районе Окружной дороги рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре. В результате обстрела осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна.
По предварительным данным – пострадавших нет.
Предыстория:
- Накануне россияне во время обстрелов Харькова повредили ТЭЦ-3, обеспечивающую теплом около трети города.