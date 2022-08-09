Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ночью обстреляли Харьков – повреждена электроопора и трамвайные рельсы

Ирина БалачукВторник, 9 августа 2022, 07:56
Фото иллюстративное. Хвост российского снаряда в парке Харькова. Май, 2022 год. Фото с Telegram Терехова

Ночью 9 августа российские оккупанты снова обстреляли Харьков, в результате чего повреждена электроопора и трамвайные рельсы Индустриальном районе.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Ночью Харьков опять был обстрелян. Приблизительно в 2:10 прозвучала серия взрывов, не менее 4-х.

На данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных "прилетов". В Индустриальном районе фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы".

Детали: Еще один "прилет", по словам мэра, был в районе Окружной дороги рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре. В результате обстрела осколками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна.

По предварительным данным – пострадавших нет.

Предыстория:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Украина вернула тела еще 17 павших защитников

видеоВСУ получили турецкие бронетранспортеры Kirpi

Украинки второй раз в истории выиграли шахматную Олимпиаду

Беларусь анонсировала совместные военные учения ПВО с Россией

Все новости...
Харьков
Россияне повредили в Харькове ТЭЦ, которая отапливает треть города – ОВА
Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту
Россияне ударили ракетами по Харькову
Последние новости
19:01
Венгерская нефтеперерабатывающая компания готова сама платить за транзит нефти через Украину
18:57
фотоУ границы с Беларусью нашли тайник россиян с оружием и одеждой
18:56
Первые 39 вагонов угля из Австралии прибыли на украинскую ТЭС – Минэнерго
18:55
Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму
18:52
обновленоМинобороны РФ прокомментировало взрывы в Крыму: Никакого огневого воздействия
18:46
Преподавала предмет "Я люблю Украину" и поддерживала оккупантов: на Сумщине судили учительницу
18:35
Украина приостановила соглашение с Беларусью, предусматривающее экстрадицию фигурантов следствия
18:29
"Хлопковая республика": как украинцы реагируют на взрывы в Крыму
18:26
Венгерская компания готова платить за транзит российской нефти через Украину
18:24
Кабмин выделил еще 45 миллионов на безвозвратные гранты для перерабатывающих предприятий
Все новости...