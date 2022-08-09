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Днепропетровщина: ночью Россия выпустила по Никополю более сотни снарядов

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 07:50
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россия выпустила ночью 120 реактивных снарядов по Никополю – работник одного из предприятий госпитализирован с переломом.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Детали: Уточняется, что по Никополю Россия трижды стреляла из "Градов".

Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили.

Кроме того, в Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья. Предварительно, без пострадавших.

В других районах ночь была тихой, и сейчас спокойно.

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Темы: войнаРосcияДнепропетровская область
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