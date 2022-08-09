Днепропетровщина: ночью Россия выпустила по Никополю более сотни снарядов

Россия выпустила ночью 120 реактивных снарядов по Никополю – работник одного из предприятий госпитализирован с переломом.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Детали: Уточняется, что по Никополю Россия трижды стреляла из "Градов".

Реклама:

Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили.

Кроме того, в Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайловская громада. Есть разрушение жилья. Предварительно, без пострадавших.

В других районах ночь была тихой, и сейчас спокойно.