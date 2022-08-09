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Российская армия потеряла за сутки 300 солдат – Генштаб

Валентина РоманенкоВторник, 9 августа 2022, 09:03
иллюстративное фото ВСУ

В сутки 8 августа украинские воины ликвидировали 300 российских захватчиков, потери армии с начала полномасштабной войны достигли около 42640 воинов.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1817 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 133 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
  • крылатые ракеты – 185 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
  • специальная техника – 87 (+1).

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcия
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