Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская армия потеряла за сутки 300 солдат – Генштаб

Валентина РоманенкоВторник, 9 августа 2022, 09:03
Российская армия потеряла за сутки 300 солдат – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

В сутки 8 августа украинские воины ликвидировали 300 российских захватчиков, потери армии с начала полномасштабной войны достигли около 42640 воинов.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Реклама:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1817 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 133 (+1) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
  • крылатые ракеты – 185 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
  • специальная техника – 87 (+1).

Данные уточняются.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
война
На Таврийском направлении россияне за сутки потеряли 289 человек
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: