Российская армия потеряла за сутки 300 солдат – Генштаб
Вторник, 9 августа 2022, 09:03
В сутки 8 августа украинские воины ликвидировали 300 российских захватчиков, потери армии с начала полномасштабной войны достигли около 42640 воинов.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42 640 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1817 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 133 (+1) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
- крылатые ракеты – 185 (+3),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
- специальная техника – 87 (+1).
Данные уточняются.